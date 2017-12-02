Украина перечислила МВФ последний в 2017 году платеж

Источник: 112.ua

Вчера, 1 декабря, Украина перечислила Международному валютному фонду (МВФ) последний в 2017 году платеж.

Последний платеж составил 169 млн долл. Всего за год Украина выплатила МВФ 1,268 млрд долл.

При этом Украина в течение года получила от МВФ один транш в размере 1 млрд долларов.