Украина перечислит МВФ $450 млн

Источник: КорреспонденТ.net

Украина выплатит Международному валютному фонду 450 млн долларов по программе stand by от 2014 года. Об этом в четверг, 3 августа, сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

По его словам, выплата будет осуществлена из золотовалютных резервов НБУ, которые на данный момент составляют $18 млрд.

"Выплата произойдет сегодня на 450 млн долларов. Сейчас идет документальное оформление", – сказал Чурий.

Как известно, кредитная программа stand by для Украины в размере 17,01 млрд долларов была утверждена МВФ в конце апреля 2014 года.

Первый транш на 5 млрд долларов Украина получила 13 марта 2015 года, второй на 1,7 млрд долларов – 4 августа 2015 года. В сентябре 2016 году МВФ одобрил предоставление Украине 3-го транша на 1 млрд долларов. А 3 апреля 2017 года Петр Порошенко заявил, что МВФ одобрил четвертый транш Украине в один миллиард долларов.