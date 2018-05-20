Украина пересмотрит все соглашения с СНГ

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина проведет ревизию всех международных договоров, заключенных в рамках СНГ, и выйдет из не соответствующих национальным интересам. Об этом он сказал на церемонии памяти жертв политических репрессий.

"Сейчас мы внимательно пересмотрим все международные договора, заключенные в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых будет найдено даже наименьшее несоответствие нашим украинским национальным интересам", - сказал президент.

Говоря о подписанном им накануне указе о введении в действие решения СНБО об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ, он подчеркнул, что таким образом закрыл постоянное представительство Украины в этой организации.

"Украина, начиная с Беловежской пущи, рассматривала СНГ исключительно как инструмент цивилизованного развода с империей. Цивилизованного по вине России не вышло: Москва стремилась переделать Содружество в обновленную империю, где бы все, как в старые советские времена, сверяли бы часы по Спасской башне Кремля. Поэтому Украина не ратифицировала устав СНГ и не собиралась становиться полноценным участником СНГ", - сказал Порошенко.