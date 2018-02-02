Украина планирует привлечь на инфраструктуру кредит Китая до 7 млрд долларов

Источник: 112.ua

Украина планирует привлечь рамочный кредит Китая на сумму в семь млрд долларов для реализации инфраструктурных и других проектов. Об этом в пресс-службе Министерства инфраструктуры сообщили.

"5 декабря было заседание комиссии по сотрудничеству между правительствами Украины и Китая, где было принято решение привлечь кредит в 7 млрд долларов", - сообщили в Мининфраструктуры.

Среди инфраструктурных проектов, которые планируют профинансировать за счет указанного кредита - строительство новой бетонной дороги "Кременчуг - Одесса - Николаев", проект строительства метро в микрорайон Троещина (Киев), а также реконструкция взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Борисполь".