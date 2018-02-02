02.02.2018
Украина планирует привлечь на инфраструктуру кредит Китая до 7 млрд долларов
Источник: 112.ua
Украина планирует привлечь рамочный кредит Китая на сумму в семь млрд долларов для реализации инфраструктурных и других проектов. Об этом в пресс-службе Министерства инфраструктуры сообщили.
"5 декабря было заседание комиссии по сотрудничеству между правительствами Украины и Китая, где было принято решение привлечь кредит в 7 млрд долларов", - сообщили в Мининфраструктуры.
Среди инфраструктурных проектов, которые планируют профинансировать за счет указанного кредита - строительство новой бетонной дороги "Кременчуг - Одесса - Николаев", проект строительства метро в микрорайон Троещина (Киев), а также реконструкция взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Борисполь".
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