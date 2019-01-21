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21.01.2019

Украина побила рекорд по экспорту сельхозпродукции

Источник: Корреспондент.net

Украинские аграрии в 2018 году установили абсолютный рекорд по объемам экспорта сельскохозяйственной продукции, обеспечив 39,8% общеукраинского экспорта.Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра Институт аграрной экономики со ссылкой на заместителя директора Института Николая Пугачева.

 

По итогу 2018 года Украина экспортировала агропродовольствия на сумму 18,8 миллиарда долларов, превысив рекордный показатель 2012 года в 18,2 миллиарда долларов. По словам эксперта, в прошлом году продукция АПК составила 39,8% в общем экспорте из Украины, сохранив лидерство в его товарной структуре.

Отмечается, что по оценкам ученых Института, решающим для суммарного роста экспорта продукции АПК в 2018 году стало увеличение объемов поставок в два ключевых региона - Азию и в Европейский Союз. В частности, объемы украинского экспорта в страны Азии в денежном выражении увеличились на 4% по сравнению с 2017 годом - до 8 миллиардов долларов. При этом, доля азиатских стран в 2018 году составила 42,6% в общей структуре экспорта украинской сельхозпродукции.

Кроме того, в 2018 году объемы экспорта аграрной продукции в страны Евросоюза также стали рекордными. Так, в денежном выражении экспорт товаров АПК в страны ЕС составил 6,3 миллиарда долларов против 5,8 миллиарда долларов в 2017 году. Доля ЕС в общей структуре экспорта украинской сельхозпродукции в прошлом году составила 33,5%.

В то же время эксперт отметил снижение поставок в 2018 году в страны Африки - до 2,3 миллиарда долларов, или 12,2% в общей структуре украинской сельхозпродукции. В пресс-службе также отметили, что в прошлом году снижение украинского экспорта сельскохозяйственной продукции в страны СНГ, которое продолжалось в течение последних лет, прекратилось.

Так, в прошлом году объемы поставок сельхозпродукции в страны СНГ в денежном выражении увеличились на 10,3% по сравнению с 2017 годом и составили 1,5 миллиарда долларов, обеспечив им долю в 8% в общей структуре украинского экспорта аграрной продукции.

"В целом, эти четыре региона закупают более 96% аграрной продукции украинского производства", - отметил Пугачев.

Эксперт добавил, что крупнейшим импортером украинской аграрной продукции уже третий год подряд является Индия. Объемы поставок украинской сельхозпродукцию на рынок этой страны в 2018 году составил 1,8 миллиарда долларов. При этом, доля Индии в структуре украинского аграрного экспорта составила 9,9%.

Также по словам эксперта, основными потребителями украинской сельхозпродукции также стали Китай (1,1 млрд долл.), Нидерланды (1,1 миллиарда долларов), Испания (1 миллиард долларов), Египет (889 миллионов долларов), Турция (801 миллион долларов), Италия (738 миллионов долларов), Германия (667 миллионов долларов), Польша (657 миллионов долларов) и Саудовская Аравия (589 миллионов долларов).

По словам эксперта, эти страны в 2018 году сформировали для украинских экспортеров агропродукции более 50% выручки. Отмечается, что ключевыми продуктами украинского аграрного экспорта в 2018 году стали зерновые культуры, масличные, семена масличных культур, мясо и субпродукты, на которые приходится около 81% экспорта в денежном выражении.

 

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