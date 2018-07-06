Украина почти достроила дамбу на канале в Крым

Источник: Корреспондент.net

Дамба на Северо-Крымском канале почти готова. Об этом заявил начальник второго отделения управления Северо-Крымского канала Иван Биган.

"Дамба на Северо-Крымском канале неподалеку от административной границы с Крымом готова на 80-90%", - сказал Биган.