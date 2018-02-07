Украина почти вдвое увеличила экспорт мяса птицы

Источник: Корреспондент.net

Украина в январе 2018 года экспортировала 19,69 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает со ссылкой на Государственную фискальную службу.

По ее данным, в денежном выражении экспорт этой продукции увеличился в 2,3 раза – до $30,4 млн.

Импорт мяса птицы и субпродуктов вырос в 1,7 раза – до 12,12 тыс. тонн, в денежном эквиваленте – в 1,9 раза и составил $5,3 млн.

В то же время, по информации ГФС, экспорт свинины по итогам января по сравнению с соответствующим периодом 2017 года сократился в 2,4 раза – до 0,16 тыс. тонн. Этой продукции было поставлено на сумму $0,38 млн против $0,69 млн за январь 2017 года.

Импорт свинины в Украину за этот период вырос в 4,4 раза – до 0,29 тыс. тонн. В страну этого вида мяса было ввезено на сумму $0,47 млн, что в 3,7 раза больше, чем в январе 2017 года.