Украина подала в ЕСПЧ иск против России о нарушении прав украинских политзаключенных

Источник: Українські новини

Украина подала в Европейский суд по правам человека иск против России в отношении нарушения прав украинских политических заключенных. Об этом сообщил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мы только что подали новое межгосударственное заявление в Европейский суд по правам человека относительно украинских политзаключенных Кремля", - написал он.

По словам Лищины, в заявлении описаны нарушения по 71 политзаключенному.

В частности правительство Украины заявляет о системных нарушениях со стороны Российской Федерации конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно: ст. 3 (запрет пыток и унижающего достоинство поведения), ст. 5 (личная свобода), ст. 6 (справедливый суд), ст. 8 (уважение личной и семейной жизни), ст. 10 (свобода выражения), ст. 13 (эффективное средство защиты), ст. 18 (запрет использования разрешенных Конвенцией ограничений прав для целей, кроме тех, для которых они были предусмотрены) в отношении граждан Украины, которых Россия преследует по политическим мотивам.

Также Лищина отметил, что по Станиславу Клыху, Владимиру Балуху, Эмиру-Усеину Куку и Сергею Литвинову дополнительно поданы заявления по Правилу 39 о предоставлении надлежащего медицинского обеспечения и информации о состоянии здоровья.