Украина поддерживает Великобританию в выводах о причастности РФ к применению химоружия в Солсбери и Эймсбери

Источник: Українські новини

Украина выражает солидарность с Великобританией касательно выводов о причастности России к применению химического оружия в Солсбери и Эймсбери.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Выводы Организации по запрету химического оружия о том, что во время атаки в Эймсбери был применен токсичный химикат такого же типа, что и во время атаки в Солсбери, являются еще одним подтверждением продолжения агрессивной политики Российской Федерации, направленной против суверенитета государств и подрыва международного правопорядка", - сказано в нем.

Также указывается, то Украина подтверждает свою позицию, что применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности.

"Убеждены, что только международная солидарность может стать эффективным ответом на постоянные провокации РФ, и призываем наших иностранных партнеров продолжать скоординированное давление на Кремль с целью его отказа от агрессивных действий", - говорится в заявлении.