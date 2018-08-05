05.08.2018
Украина поднялась в рейтинге логистики ВБ
Источник: Корреспондент.net
Украина заняла 66 строчку по показателю логистической эффективности по версии Всемирного банка. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook в воскресенье, 5 августа.
По его словам, Всемирный банк признал Украину одной из лучших в регионе стран по показателю логистической эффективности. По сравнению с рейтингом 2016 года, Украина улучшила результат на 14 позиций.
"По сравнению с позапрошлым годом, Украина поднялась на 14 позиций в списке Logistics Performance Index 2018 и заняла 66 место среди 160 стран мира", - написал Порошенко.
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