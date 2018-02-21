Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции

Источник: Корреспондент.net

Украина заняла 130 место из 180 в рейтинге Transparency International Индекс восприятия коррупции (CPI) за 2017 год. Об этом свидетельствуют результаты исследования организации, опубликованные вечером в среду, 21 февраля.

Отмечается, что Украина получила 30 баллов из 100 возможных. Это на 1 балл больше и на 1 позицию выше, чем в прошлом году (29 баллов, 131 место из 176 стран). Но в динамике результаты прошлого года ниже (1 балл против 2), чем в 2016 году.

"Во всемирном рейтинге СРІ Украина в этом году впервые с 2010 года обошла Россию (29 баллов), которая не улучшила свои позиции за прошедший год. Результаты других соседей и дальше выше, чем у Украины: Польша - 60, Словакия - 50, Румыния - 48, Венгрия - 45, Беларусь - 44, Молдова - 31", - говорится в сообщении.