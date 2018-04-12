Украина подписала соглашение о воздушном сообщении с Молдовой

После употребления освященного в церкви яйца и кулича можно приступать к переходу от постной пищи к скоромной

На $2 млрд меньше: Минэкономики ухудшило прогноз по кредитам от МВФ

По предварительным данным, в результате аварии погибли пять человек

Министр инфраструктуры Владимир Омелян поручил Государственной авиационной службе проверить информацию о возможной причастности самолетов украинских авиакомпаний "Хорс" и "Дарт" к перевозке российских наемников в Сирию.

Инициатива пригласить Украину на встречу министров стран большой семерки принадлежит главе МИД Канады, Христе Фриланд. В этом году Канада председательствует в G7.

Народный депутат рассказал, что они с гражданской супругой шли к этому моменту на протяжении 20 лет. Роспись запланировали на 2 июня.

Торговая война между США и Китаем несет в себе риски для других стран

В мире разгорается большая торговая война: несколько угроз, о которых нужно знать Украине

Добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки г. Туапсе, РФ, принадлежащее компании Trans Services Maritime. Ворованный песок используют для незаконного строительства Керченского моста, заявили в ГПУ.

На борту находились два летчика, они не пострадали. Тем временем вертолет, принадлежавший частной фирме, во время падения был серьезно поврежден.

Сестру "наркобарона", задержанную с кокаином на 2,5 млн грн и ружьем Meverick, отпустили под залог

Исполнительный комитет ЮНЕСКО принял решение о размещении мониторинговой миссии организации в Крыму, что поможет защитить Ханский дворец и другие памятники полуострова.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании подозреваемому гендиректору ГП Укрвакцина меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.

От масштабного вторжения ядерную страну может остановить только мощное современное оружие сдерживания, и эту задачу надо решить Украине в приоритетном порядке, считает секретарь СНБО.

Армен Саркисян, которого украинское следствие считает организатором групп "титушек", был задержан на дороге во Франции, в ходе проверки документов.

Если после 2019 года по газопроводу не будет трафика, контракт позволит требовать от Газпрома компенсацию расходов, связанных с экономическим обесцениванием вложенного капитала.

Ресторан в столице закрыт из-за новой цены аренды, выставленной владельцем здания. В McDonald's заявили, что она сделала экономически не целесообразной деятельность заведения.

Также был подписан меморандум о синхронизации работы энергосистем с энергосистемой Европы.

Интернет-газета «Вечерний Мариуполь» © 2007-2018 Все права защищены. Редакция Интернет-газеты «Вечерний Мариуполь» может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет. Ответственность за содержание рекламных объявлений, баннеров, или информеров, размещенных на сайте vecherka.news, несет рекламодатель. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт vecherka.news. Сбросить статусы прочтения новостей