12.04.2018
Украина подписала соглашение о воздушном сообщении с Молдовой
Источник: Українські новини
Кабинет Министров подписал соглашение о воздушном сообщении с правительством Молдовы.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем микроблоге Twitter, сообщают Українські Новини.
Также был подписан меморандум о синхронизации работы энергосистем с энергосистемой Европы.
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