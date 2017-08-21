Украина погасит долг Донецка за Евро-2012

Источник: КорреспонденТ.net

Кабмин распорядился погасить из госбюджета кредит Донецкой горадминистрации перед "Государственным экспортно-импортным банком" в размере $13,7 млн, привлеченный для подготовки футбольного чемпионата Евро-2012. Об этом говорится в постановлении правительства, обнародованном на сайте Кабмина.

Кредит в размере 350 миллионов гривен ($13,7 млн) был привлечен Донецком под 14,8% годовых на закупку автобусов и троллейбусов в рамках подготовки к финальной части Евро-2012,которая прошла в Украине. Срок предоставления кредитных средств был установлен до 30 апреля 2013 года.

"Обеспечить… Государственной казначейской службе перечисление бюджетных средств на проведение расчетов с публичным акционерным обществом "Государственный экспортно-импортный банк Украины" и отображение указанной операции в бухгалтерском учете и отчетности об исполнении местных бюджетов", - говорится в постановлении.