26.08.2017
Украина пока не готова вступить в НАТО – Волкер
Источник: КорреспонденТ.net
Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Украина пока не готова вступить в НАТО, а альянс пока не готов ее принять. Об этом Волкер рассказал в интервью интернет-каналу Прямой.
"США, ЕС, Россия – все должны понимать, что Украина – независимое государство. Никто не может говорить, когда ей вступить в НАТО. Но это не значит, что Украина близка к тому, чтобы получить приглашение для вступления в НАТО. Этот процесс занимает много времени", – отметил Волкер.
Он также подчеркнул, что в стране необходимо провести качественные реформы, перед тем, как встанет вопрос о присоединении Украины к НАТО.
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