Украина получила от США контрбатарейные радары

Как уточнили в министерстве, подвижная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы типа AN/TPQ предназначена для автоматического определения местоположения позиций вражеской артиллерии, ракетных установок и минометов.

Одновременно такой радар может обрабатывать ведение огня из 10 различных видов оружия из нескольких мест и определять позиции после обнаружения первого выстрела.

В Минобороны сообщили, что с 2014 года американская сторона передала ВСУ более трех десятков таких станций контрбатарейной борьбы различных модификаций.

Как заявил начальник Генштаба Виктор Муженко, выделенные в оборонном бюджете США $250 млн на военную помощь Украине в первую очередь пойдут на усиление щита против угроз с воздуха.



