Украина получит от ЕС 17,2 млн евро на науку и инновации

Источник: Українські новини

Украинские организации получат 17,23 млн евро на осуществление своих проектов в рамках программы ЕС "Горизонт 2020".

Об этом сообщает представительство ЕС в Украине на своей странице в Facebook.

"83 организации из Украины получают 17,23 миллиона евро от ЕС в рамках программы Horizon 2020. Среди них есть высшие учебные заведения, исследовательские учреждения и представители частного сектора.

В общей сложности 505 украинских организаций приняли участие в подготовке 915 проектных предложений, на сумму 312,81 млн. евро.

Такими образом, Украина занимает шестое место среди всех ассоциированных стран программы ЕС "Горизонт 2020" - сразу после Сербии и Исландии как по количеству участников, так и по сумме полученного финансирования. По этим показателям Украина в три раза опережает Тунис, Боснию и Герцоговину и Молдову.

"Потенциал Украины значительно больше. Для его реализации она должна продолжить реформы по созданию более благоприятной среды для усиления сотрудничества украинских научных и производственных учреждений с их партнерами в ЕС, а также другими странами-участницами программы "Горизонт 2020", - говорится в сообщении.

Украина стала новым членом Ассоциированных стран (AC) в марте 2015 года. С тех пор украинские организации смогли в полной мере участвовать в "Горизонт 2020" на равных условиях с государствами-членами ЕС и другими AC.