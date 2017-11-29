Украина получит от Литвы оружия на 2 млн евро

Источник: Корреспондент.net

Правительство Литовской Республики сегодня, 29 ноября, приняло решение о передаче Министерству обороны Украины вооружения и боеприпасов почти на 2 млн евро.

Как отмечается, Украина получит вооружение и боеприпасы, которые использовалось до его замены по стандартам НАТО.

Основную часть передаваемого вооружения составят более 7000 автоматов Калашникова и почти 2 млн единиц патронов.

Также передается более 80 пулеметов, более десяти минометов, противотанковое и прочее вооружение.

"Передача имущества является частью последовательной и всесторонней помощи Литвы Украине в укреплении оборонных мощностей и обеспечении суверенитета государств", - сказано в сообщении.