Украина попала в топ-40 влиятельных стран мира

Источник: Корреспондент.net

Украина оказалась на 39 месте в рейтинге влиятельности стран мира, составленном U.S. News в партнерстве с BAV Group, маркетинговой компанией VMLY&R и университетом Пенсильвании.

Как пишет Голос Америки, исследователи опросили более 20 тысяч человек из четырех регионов.

Участники опроса оценили 80 стран по таким показателям влиятельности, как руководство, экономическое влияние, политическое влияние, мощные международные союзы и сильная армия. Среди этих подкатегорий, Украина получила сравнительно высокий балл именно за армию.

"Украина – страна, история которой переживала длительные периоды оккупации другими странами, теперь она борется между миром и войной, а также между коррупцией и реформами", - говорится в исследовании.

Рейтинг первых девяти стран не изменился с прошлого года. США занимают первое место по влиятельности, поскольку имеют самую большую экономику, военный бюджет, делают наибольшие взносы в НАТО и международные объединения.

Далее идут Россия и Китай - страны, которые много тратят на военный комплекс. Германия, Великобритания, Франция и Япония являются экономически мощными странами, которые тратят большие средства на международную помощь.

Израиль и Саудовская Аравия занимают восьмое и девятое места в рейтинге, соответственно, и много тратят на военный комплекс. Расходы на оборону по отношению к ВВП этих стран превышает этот показатель в США, отмечают исследователи.

Беларусь заняла 35-е место по влиятельности. Исследователи указывают на мощную связь Беларуси с Россией. "Несмотря на автономное управление, Беларусь поддерживает очень тесные политические и экономические связи с Россией", - говорится в исследовании.