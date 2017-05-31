Украина попросила у США летальное оружие
Источник: КорреспонденТ.net
31.05.2017
Украина попросила США предоставить ей летальное оружие. Об этом сказано на сайте информационного управления Аппарата Верховной Рады.
Сообщается, что председатель Комитета по иностранным делам Анна Гопко провела встречу с сенатором США Кори Энтони Букером.
"Во время встречи представители Украины сосредоточили внимание на важности проведения реформ в военной сфере, таких как образование военных кадров и повышение квалификации в военнослужащих. Украина в очередной раз призвала США предоставить летальное оружие", - сказано в сообщнеии.
Также отмечается, что украинская сторона обсудила с сенатором вопросы энергетической безопасности и важность недопущения строительства газопровода Северный Поток-2.
Поделиться:
Новости раздела
Мир
28.05.2017
В Бельгии скандал между королем и фастфудом
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King анонсировала свой выход на бельгийский рынок шуточными выборами короля страны, что вызвало недовольство и возмущение бельгийской королевской семьи. Пользователям на сайте напоминают, что 21 июля 2013 года бельгийским монархом стал Филипп, а 19 мая 2017 года "о своем приходе в Бельгию объявил Burger King".
Мир
28.05.2017
Киев отдал НАТО доклад о связях РФ с террористами
Народный депутат от БПП Ирина Фриз передала вице-президенту Парламентской ассамблеи НАТО Расе Юкнявичене и членам национальных делегаций Альянса доклад о связях России с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии.