Украина попросила у США летальное оружие

Источник: КорреспонденТ.net

Украина попросила США предоставить ей летальное оружие. Об этом сказано на сайте информационного управления Аппарата Верховной Рады.

Сообщается, что председатель Комитета по иностранным делам Анна Гопко провела встречу с сенатором США Кори Энтони Букером.

"Во время встречи представители Украины сосредоточили внимание на важности проведения реформ в военной сфере, таких как образование военных кадров и повышение квалификации в военнослужащих. Украина в очередной раз призвала США предоставить летальное оружие", - сказано в сообщнеии.

Также отмечается, что украинская сторона обсудила с сенатором вопросы энергетической безопасности и важность недопущения строительства газопровода Северный Поток-2.