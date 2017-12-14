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14.12.2017

Украина портит отношения с Западом: под угрозой даже вопрос Донбасса

Источник: Апостроф

 

Освобождение лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили в зале суда вызвало бурю эмоций не только у его сторонников, но и у оппонентов. Вторые не скрывали, что не ожидали такого решения. А генпрокурор Юрий Луценко позже на одном из телеканалов сказал, что ГПУ будет оспаривать это решение. Единственное, что он и его команда не смогут оспорить – полную зависимость правоохранителей от политиков. И это все видят в Брюсселе и Вашингтоне, где внимательно изучается ситуация и обсуждаются новые решения касательно Украины. Чем это грозит, разбирался "Апостроф".

Ухудшение имиджа Украины

Преследование Михеила Саакашвили является одним из факторов, который может негативно повлиять на отношения Украины с международными партнерами. Правда, в президентской фракции "Блок Петра Порошенко" считают, что внутренние дела страны никоим образом не могут повлиять на международное партнерство.

"Я не чувствую, чтобы мы теряли доверие в Евросоюзе. Есть критика, но Украина - не единственная страна, которую постоянно критикуют", - заверил "Апостроф" депутат от БПП, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев.

Источники "Апострофа" в дипломатических кругах говорят о другом. Так, один из собеседников издания отметил, что события последних двух недель в стране привели к очередному падению международного имиджа Украины. В частности, это касается ситуации с НАБУ, которое пыталась атаковать власть.

"Всему миру продемонстрировано, что сегодняшняя власть борется с антикоррупционерами, а, следовательно, сама является коррупционной. И использует правоохранительные органы для борьбы с политическими оппонентами, доказывая, что она является неправовой и авторитарной. Обо всем этом уже говорили и раньше, но в основном шепотом, за кофе, а не за столом переговоров. Отныне для наших западных партнеров это уже свершившийся факт, а не сомнения и подозрения", - рассказывает источник "Апострофа".

Он подчеркнул, что ситуация с Саакашвили, по сути, вышла из-под контроля. У ЕС нет видения, как "разрулить кашу", которую заварил президент Петр Порошенко, и как с ним договариваться о прекращении этого конфликта. При этом не стоит упускать из виду и самого бывшего главу Одесской области.

"Проблема Саакашвили – в том, сколько вокруг него других игроков, которые создают ситуации, в которых он вынужден будет действовать. Отсидеться не удастся. К тому же, его эмоциональная природа не позволит ему держать себя в рамках, и он может пойти в атаку и перейти красные линии, нарисованные перед ним", - продолжает источник.

Европейские и американские партнеры призывают стороны к компромиссу. Но в это мало кто верит. При этом среди депутатов бытует мнение, что в Евросоюзе больше недовольны не ситуацией вокруг экс-президента Грузии, а травлей НАБУ.

"В последние недели Порошенко, Авакову, Климкину, Яценюку звонили люди из Вашингтона, Брюсселя и очень красноречиво доносили, что уничтожение НАБУ станет концом сотрудничества", - комментирует нардеп от БПП Светлана Залищук.

По ее мнению, в окружении Петра Порошенко показали, что будут защищать президента от любых оппонентов. Пример – ситуация вокруг Саакашвили. Многие в ЕС и США теперь считают, что прокуратура, полиция, СБУ и суды являются политическими инструментами в руках власти, а не частью правового государства.

Такого же мнения придерживается еще один представитель БПП Сергей Лещенко.

"Саакашвили – это вопрос второго порядка. Для наших партнёров очень важно, чтобы работало НАБУ, на запуск которого они выделили деньги", - сказал он "Апострофу". Напомним при этом, что ГПУ обвинила Залищук, Лещенко и других парламентариев в препятствовании задержанию Саакашвили 5 декабря.

По мнению политического эксперта Дениса Богуша, власть пошла неверным путем – вместо того, чтобы разумно реформировать правоохранительную систему, устраивается цирк с задержанием Саакашвили.

"Сейчас для наших партнеров создается непонятная ситуация. Власти обвиняют Саакашвили, но в тоже время не могут посадить, только выдвигают странные обвинения. Это все показывает и несостоятельность прокуратуры даже в обвинениях", - подчеркнул политолог.

Он привел в пример ЕС, где есть верховенство права. И если кто-то виновен, он сидит в тюрьме.

"У нас же непонятно. И на это смотрят наши партнеры. Ситуация пугает тем, в каком состоянии находятся наши правоохранительная и судебная системы", - сказал он "Апострофу".

Какими могут быть последствия

События вокруг Саакашвили, возможно, не так сильно интересуют партнёров Украины, как "война" вокруг НАБУ. Но, в любом случае, это повлияет на дальнейшие отношения Украины с европейскими партнерами.

"Начнется сворачивание программ помощи, отказ от дипломатических встреч", - предполагает Лещенко.

Об этом "Апострофу" говорит и Богуш. Эксперт считает, что "мы все глупее выглядим на международной арене, теряя поддержку, в том числе и финансовую".

Более того, и это очень опасно, стремительная потеря поддержки Украины на международной арене может привести к новым неожиданным обвинениям в адрес Киева.

"Единственной картой в диалоге с Западом, которая еще осталась в руках власти, является конфликт с Россией. Поэтому именно ее будут использовать и в дальнейшем. Вероятно обострение конфликта на востоке. Впрочем, на Западе понимают, что Порошенко сейчас заинтересован перевести все внимание с Саакашвили на Россию. Поэтому, если сейчас снова возобновятся обстрелы и инициаторами будут боевики, то подозрение в ЕС все равно будет падать на Порошенко", - предупредил еще один собеседник "Апострофа" в дипломатических кругах.

И если у Европейского союза сейчас начнут возникать такие сомнения по отношению к Украине, то в дальнейшем не исключен даже пересмотр отношений ЕС с Россией относительно конфликта на Донбассе.

 

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