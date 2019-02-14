Украина пожаловалась в ВТО на Россию по транзиту

"В частности, представители украинской делегации обратили внимание членов комитета о введении РФ запрета на ввоз на их территорию отдельных товаров, которые перемещаются транзитом через территорию Украины с третьих стран, которые являются членами ВТО", – говорится в сообщении.

По мнению украинской стороны, такие меры противоречат положениям статей V:6 ГАТТ 1994 и 11.4 Соглашения ВТО об упрощения процедур торговли и, как следствие, создают дополнительные преграды для транзита, уточнило МЭРТ.