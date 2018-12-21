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21.12.2018

Украина предлагает России провести обмен заложниками 5 января

Источник: Українські новини

Украина предлагает России провести обмен заложниками 5 января 2019 года.

Об этом в Facebook написала уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель Украины в подгруппе ТКГ по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко, передают Українськi Новини.

Она отметила, что в пятницу, 21 декабря, было проведено совещание украинской стороны ТКГ.

Было решено предложить Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы ТКГ, на которой еще раз обсудить вопрос освобождения заложников и политзаключенных.

Украинская сторона готова помиловать и передать ОРДЛО 72 арестованных сепаратистов в обмен на 19 заложников на оккупированных территориях.

Украина также готова немедленно передать РФ 22 арестованных россиян в обмен на 22 украинцев-политзаключенных.

"Мы предлагаем провести освобождение удерживаемых в формате "22-на-22" и "72-на-19" 5 января, чтобы 150 человек встречали Рождество дома, могли пойти с семьями в Церковь и помолиться за мир", -  написала Геращенко.

Соответствующие письма с предложением видеоконференции гуманитарной группы 27 декабря уже направлены в ОБСЕ.

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