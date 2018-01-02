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02.01.2018

Украина проведет всеобщую оценку сельхозземель

Источник: Корреспондент.net

В Украине в 2018 году проведут всеукраинскую нормативную денежную оценку земель сельхозназначения. Об этом говорится в опубликованном законе О государственном бюджете Украины на 2018 год в газете Голос Украины.

Как отмечается, проведение нормативной денежной оценки земли будет обеспечено за счет средств госбюджета.

Техническую документацию для проведения нормативно-денежной оценки утверждает Госгеокадастр.

Госгеокадастр до 1 февраля 2018 году должен предоставить Государственной фискальной службе информацию о нормативно-денежной оценке земельных участков, которая проведена на указанную дату. ГФС опубликует указанную информацию на своем сайте.

Нормативно-денежная оценка земель сельхозназначения в 2018 году не изменится, поскольку коэффициент индексации установлен на уровне единицы.

Государственная фискальная служба до 15 июля должна опубликовать утвержденную на следующий год нормативно-денежную оценку земель на своем официальном сайте.

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