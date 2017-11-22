Украина рассчитывает на часть помощи от ЕС

Источник: Корреспондент.net

Несмотря на то, что были выполнены не все условия для получения макрофинансовой помощи от Евросоюза в 600 млн евро, Украина рассчитывает получить хотя бы часть этих средств. Об этом в среду, 22 ноября заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы и дальше ведем наши консультации с нашими партнерами. Действительно, не все требования к этому третьему траншу макрофинансовой помощи были выполнены Украиной... Мы рассчитываем, что наши аргументы будут услышаны и будет найден какой-то вариант, чтобы мы получили, пусть не весь (транш), но хотя бы часть", - сказала она.

Климпуш-Цинцадзе пояснила, что макрофинансовая программа помощи заканчивается в 2017 году, нет возможности продлить период выполнения условий для Украины.

"Времени у нас не так много, поскольку решение должно было бы быть принято в ближайшее время", - добавила вице-премьер.

Она также уточнила, что некоторые пункты, которые Украина не выполнила, находятся в компетенции народных депутатов или независимых органов.

"Есть какие-то вещи, которые не зависят ни от правительства, ни от президента, а их решение пролегает через парламент или через независимые структуры, которые не подчинены ни президенту, ни правительству", - резюмировала Климпуш-Цинцадзе.