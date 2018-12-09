09.12.2018
Украина рассчитывает на помощь военных кораблей НАТО в Черном море
Источник: Українські новини
Президент Петр Порошенко рассчитывает, что после захвата Россией украинских военных кораблей с экипажем в Керченском проливе суда стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) помогут Украине обеспечить безопасность судоходства в Черном море.
Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.
"Одним из возможных вариантов поддержки Украины может быть заход судов НАТО в Черное море. Может обсуждаться вопрос, какие страны могут предоставить такие суда, но это должны быть страны НАТО, чтобы больше не позволить России действовать таким образом", - написал он.
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