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27.05.2018

Украина рассказала НАТО о разработке Россией биологического оружия

Источник: DW

Украина представила НАТО сведения о возможных разработках Россией биологического и химического оружия. Соответствующий доклад украинская делегация передала членам Парламентской ассамблеи (ПА) Североатлантического альянса, заседание которой до 28 мая проходит в Варшаве. Председатель делегации и народный депутат Верховной рады Ирина Фриз рассказала об отдельных положениях документа на своей странице в Facebook в субботу, 26 мая.

По ее словам, выводы доклада сделаны с учетом анализа более чем пяти тысяч позиций государственных закупок и научной активности ряда российских учреждений под эгидой Минобороны РФ. "Как минимум последние три года Россия ведет исследования вирусов геморрагических лихорадок, в частности Эбола и Марбург, выдавая эту деятельность за попытки разработки вакцин", - утверждает Фриз. "На самом деле речь идет о возвращении к советским разработкам сочетания вируса Эбола с вирусом оспы", - поясняет она.

"Ведутся исследования боевых отравляющих веществ"

Как отмечает председатель украинской делегации, параллельно с этим ведутся исследования, указывающие на разработку "новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервнопаралитических газов". Соответствующий доклад также передан в штаб-квартиру НАТО.

По мнению Фриз, убийство Александра Литвиненко в Лондоне с применением полония и атака на Сергея Скрипаля в Солсбери - наглядные примеры того, как РФ применяет оружие массового уничтожения за рубежом.

Все указанные аспекты разработок представляют угрозу в рамках гибридных действий России против других государств, добавила она.

Ранее Вил Мирзаянов, один из участников создания семейства нервно-паралитических веществ "Новичок", рассказал DW, почему Сергей Скрипаль выжил после атаки. 

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