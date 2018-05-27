Украина рассказала НАТО о разработке Россией биологического оружия
Источник: DW
Украина представила НАТО сведения о возможных разработках Россией биологического и химического оружия. Соответствующий доклад украинская делегация передала членам Парламентской ассамблеи (ПА) Североатлантического альянса, заседание которой до 28 мая проходит в Варшаве. Председатель делегации и народный депутат Верховной рады Ирина Фриз рассказала об отдельных положениях документа на своей странице в Facebook в субботу, 26 мая.
"Ведутся исследования боевых отравляющих веществ"
Как отмечает председатель украинской делегации, параллельно с этим ведутся исследования, указывающие на разработку "новых боевых отравляющих веществ со свойствами нервнопаралитических газов". Соответствующий доклад также передан в штаб-квартиру НАТО.
По мнению Фриз, убийство Александра Литвиненко в Лондоне с применением полония и атака на Сергея Скрипаля в Солсбери - наглядные примеры того, как РФ применяет оружие массового уничтожения за рубежом.
Все указанные аспекты разработок представляют угрозу в рамках гибридных действий России против других государств, добавила она.
Ранее Вил Мирзаянов, один из участников создания семейства нервно-паралитических веществ "Новичок", рассказал DW, почему Сергей Скрипаль выжил после атаки.