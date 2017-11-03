Украина расследует импорт соли из Беларуси – СМИ

Источник: КорреспонденТ.net

Украина возбудила антидемпинговое расследование относительно импорта поваренной соли экстра из Беларуси в 2016 году.

Отмечается, что решение возбудить расследование приняла Межведомственная комиссия по международной торговле. Причиной стала жалоба от компании Руссоль-Украина, зарегистрированной в Донецкой области.

В официальном сообщении комиссии отмечается, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом доля импорта из Беларуси относительно потребления выросла на 3%, доля импорта из Беларуси относительно производства Руссоль-Украина выросла на 10%.

При этом объемы производства компании за этот период сократились на 3%, объемы продаж на внутреннем рынке выросли на 4%, прибыль сократилась на 72% в долларовом эквиваленте, рентабельность продукции – на 73%.

"В жалобе содержится достаточно информации, в соответствии с которой импорт в Украину поваренной выварочной соли из Республики Беларусь мог осуществляться по демпинговым ценам, поскольку экспортные цены были ниже цен продажи товара на внутреннем рынке Республики Беларусь, при этом уровень демпинговой маржи не может считаться минимальным, а объемы импорта незначительными", – считают в МКМТ.