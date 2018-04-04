Украина расторгла с Россией 10% соглашений

Источник: Корреспондент.net

Между Украиной и Россией на сегодня расторгнуты только 44 соглашения из 451 существующего. Об этом заявила в среду, 4 апреля, председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко.

Она подчеркнула, что более 400 соглашений Украины с РФ до сих пор остаются в силе.

"В материалах, предоставленных МИД Украины, мы говорим о 451 международном договоре, которые были приняты до момента российской агрессии. По данным МИД, в апреле 2018 года принято решение о прекращении или приостановлении действий в целом по 44 соглашениям. Это одно межгосударственное соглашение, 25 межправительственных, 18 межведомственных соглашений", - отметила Гопко на заседании комитета.

Однако, по словам присутствовавшего на заседании представителя МИД, остальные соглашения на данный момент остаются в силе.

"Они действующие. Согласно законодательству, силами только МИД принять решение о необходимости расторжения того или иного соглашения нет возможности", - пояснил представитель МИД, отвечая на вопрос председателя комитета.