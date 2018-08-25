Украина разместила ОВГЗ на 725 миллионов долларов

"Министерство финансов Украины осуществило частное размещение краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в 2019 году на 725 млн долл. Облигации были размещены среди ведущих международных инвесторов, предоставивших финансовую поддержку Украине, в условиях нестабильности международного рынка капитала для развивающихся стран. Эта операция позволяет Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности, а также получить преимущества от гибких условий привлечения средств", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Министерство финансов продолжает реализовывать стратегию управления государственным долгом и планирует в полном объеме выполнить план государственных внешних заимствований путем привлечения средств как от коммерческих, так и официальных кредиторов.

"Министерство финансов будет продолжать активно отслеживать рыночные условия и выполнять внутренние планы заимствований. Украинская власть ожидает предстоящий визит миссии МВФ в Киев в период с 6-го по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий и экономической политики и последующих шагов", – добавили в министерстве.