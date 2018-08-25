Украина разместила ОВГЗ на 725 миллионов долларов
Источник: Корреспондент.net
Украина вышла на международный рынок капитала с частным размещением, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что Министерство финансов продолжает реализовывать стратегию управления государственным долгом и планирует в полном объеме выполнить план государственных внешних заимствований путем привлечения средств как от коммерческих, так и официальных кредиторов.
"Министерство финансов будет продолжать активно отслеживать рыночные условия и выполнять внутренние планы заимствований. Украинская власть ожидает предстоящий визит миссии МВФ в Киев в период с 6-го по 19 сентября для обсуждения последних экономических событий и экономической политики и последующих шагов", – добавили в министерстве.