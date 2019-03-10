Украина рекордно экспортировала орехи и фруктыf

Источник: Корреспондент.net

Украина в феврале 2019 года получила рекордную за всю историю выручку от экспорта фруктов и орехов - $24,8 млн долларов США. Экспорт вырос на 10% по отношению к январю 2019 года и на треть превысил показатель февраля 2018 года.

"За два месяца 2019 года Украина уже заработала на экспорте фруктов, ягод и орехов $47,4 млн долларов США или на 22% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

Аналитики портала обращают внимание на то, что экспорт в феврале более чем удвоился за два года - в феврале 2017 года общая выручка от экспорта всех фруктов, ягод и орехов не превышала $11,5 млн долларов США, а в феврале 2019 года была в 2,2 раза выше.

Указано, что главной статьей экспорта были грецкие орехи, на которые в феврале 2019 года приходилось около 64% экспортной выручки. Правда, их удельный вес существенно снизился за год - в феврале 2018 года на грецкий орех приходилось 77% всей выручки.

На яблоко в феврале 2019 года пришлось 14% всей выручки, против 8% годом ранее и 4% двумя годами ранее. Замороженные же ягоды принесли Украине в феврале 2019 года 21% всей экспортной выручки, хотя в феврале прошлого года их удельный вес не превышал 14%.