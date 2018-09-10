Украина рекордно нарастила экспорт ряда продуктов

Источник: Корреспондент.net

“За первые три месяца нового сезона 2018/19 лет (с июня по август) Украина увеличила экспорт замороженных ягод и фруктов на 80% в стоимостном измерении, получив более $35 млн экспортной выручки. Объем экспорта достиг около 20 тыс. тонн, что стало новым рекордом для первых трех месяцев сезона", - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, увеличение экспорта замороженных ягод стало возможным благодаря резкому росту производства малины в 2017 году, когда значительная часть продукции пропала через дефицит мощностей по заморозке. Поэтому в начале 2018 года было построено сразу несколько новых мощных предприятий по шоковому замораживанию плодоовощной продукции, которые начали работать уже в новом сезоне.

В 2018 году увеличилось производство земляники садовой, малины, ежевики и голубики, что привело к дальнейшему падению цен на них. Это совпало с высоким урожаем ягод, таких как черника лесная. В результате, цены упали и малину летних сортов, нередко закупали на замораживание по 7-10 грн/кг. В исключительных случаях цены превышали 10 грн/кг. И даже на свежем рынке получить цену выше 20 грн/кг не удавалось практически никому.

Также, по данным портала, за первые два месяца текущего сезона резко вырос экспорт лука.

“Экспорт лука из Украины за первые два месяца сезона 2018/19 годов превысил прошлогодний показатель почти в 17 раз и составил 5,7 тыс. тонн. Это также было наибольшим показателем экспорта лука за последние сезоны для этого периода года, ведь массовая уборка поздних сортов лука нового урожая начинается обычно только в конце августа", - говорится в сообщении.

В то же время, отмечают аналитики, говорить о высоких перспективах экспорта лука из Украины в новом сезоне пока преждевременно. Дело в том, что цены на лук в первую неделю сентября начали динамично расти на фоне сообщений о сравнительно невысокой урожайности лука в южных регионах Украины. Овощеводы предпочитают закладывать лук высокого качества на хранение, воздерживаясь от его реализации, поскольку уверены, что смогут зимой-весной получить за него более высокую цену.