Украина резко поднялась в "индексе паспортов"

Источник: Корреспондент.net

За минувший год Украина поднялась сразу на 20 позиций в рейтинге стран, граждане которых могут без виз путешествовать в другие государства. Соответствующий "индекс паспортов" обнародовала международная консалтинговая компания Henley&Partners.

Отмечается, что в этом году Украина показала наибольшую динамику и находится на 38 месте в рейтинге.

"По сравнению с прошлым годом больше всего поднялась Украина (на 20 ступенек) и занимает 38 позицию в индексе. Это означает, что украинцы теперь могут без виз путешествовать в 128 стран мира", - говорится в документе.

Следует отметить, что Украина разделяет 38 место с Никарагуа.

Первое место в индексе занимает Япония - граждане этого государства могут без виз путешествовать в 189 стран. На втором месте расположились Германия и Сингапур. Первую тройку замыкают Финляндия, Франция, Италия, Южная Корея, Испания и Швеция с безвизовым доступом к 187 стран мира.

Россия в индексе находится на 47-й позиции с безвизовым доступом к 118 стран.