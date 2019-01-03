03.01.2019
Украина резко снизила импорт газа с начала января
Источник: Корреспондент.net
Украина с начала января 2019 года снизила импорт природного газа из стран Европы в 2,4 раза по сравнению с декабрем 2018 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза в четверг, 3 января.
Так, если среднесуточный импорт в декабре составил 15,4 млн куб. м, то 1 января он уменьшился до 6,5 млн куб. м/сутки. В частности, поставки газа со стороны Словакии в первый день января уменьшились до 2,5 млн куб. м/сутки (7,3 млн куб. м/сутки – в декабре), Венгрии – до 2,8 млн куб. м/сутки (7 млн куб. м/сутки – в декабре), Польши – 1,2 млн куб. м/сутки (1,1 млн куб. м/сутки – в декабре).
Такие же объемы входной мощности в ГТС Украины для импорта газа забронированы и на 2-3 января.
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