Украина резко снизила импорт газа с начала января

Так, если среднесуточный импорт в декабре составил 15,4 млн куб. м, то 1 января он уменьшился до 6,5 млн куб. м/сутки. В частности, поставки газа со стороны Словакии в первый день января уменьшились до 2,5 млн куб. м/сутки (7,3 млн куб. м/сутки – в декабре), Венгрии – до 2,8 млн куб. м/сутки (7 млн куб. м/сутки – в декабре), Польши – 1,2 млн куб. м/сутки (1,1 млн куб. м/сутки – в декабре).

Такие же объемы входной мощности в ГТС Украины для импорта газа забронированы и на 2-3 января.