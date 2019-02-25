Украина резко взлетела в прогнозах букмекеров Евровидения

Источник: Корреспондент.net

По ставкам букмекеров Eurovision World, Украина на песенном конкурсе Евровидение-2019 займет 4 место. Ее шансы на победу оценивают в 5%.

Лидерство в рейтинге потенциальных победителей удерживает представитель России Сергей Лазарев с 15% на победу. Швеция сегодня - вторая с 9%, третья - Италия с 6%.

Перед началом финала нацотбора по ставкам букмекеров Украина была на 14 месте.