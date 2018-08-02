Украина сама виновата. Венгрия о заявлении Орбана

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил о реальном положении вещей, когда усомнился в реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО. Венгрия не имеет к этому никакого отношения, заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, сообщается в четверг, 2 августа, на сайте правительства.

Менцер отметил, что, несмотря на "откровенную атаку на венгерскую общину", Венгрия продолжает придерживаться "справедливого" подхода к Украине, и вот недавно она пожертвовала несколько тонн хлора для Закарпатской области для обеспечения бесперебойных поставок питьевой воды.

"Мы ожидаем, что Украина вернет национальным меньшинствам права, которых она их лишила, и положит конец их бесправному статусу", - отметил министр.

Он обвинил Украину в конфликте двух стран.

"Не Венгрия приняла недружественные меры против Украины, а наоборот. Не в Венгрии, а в Украине приняли закон об образовании, который препятствует образованию национальных меньшинств на родном языке. В Украине уже существующие, полученные права меньшинств находятся под угрозой. Это означает, что Украина идет против своих международных обязательств, а также Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и программы подготовки Украины к вступлению в НАТО ", - говорится в сообщении на сайте венгерского правительства.