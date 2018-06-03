Украина седьмая с конца по качеству дорог в мире

Источник: Корреспондент.net

Согласно данным Всемирного экономического форума, Украина по показателю индекса конкурентоспособности заняла в 2017 году 81 место. Одним из ключевых показателей рейтинга является оценка транспортной инфраструктуры, в частности качества автомобильных дорог. По этой позиции Украина заняла 130 место из 137 стран мира, говорится в статье ZN.UA.

"Тезис о том, что в Украине климат, при котором происходит частый переход от минусовых к плюсовым температурам, что приводит к разрушению автомобильных дорог, является справедливым", – приводятся в материале слова экспертов.

В то же время, они подчеркивают, что в Польше, Венгрии, Словакии при аналогичных климатических условиях качество автомобильных дорог значительно лучше.

Так, в Украине, по сравнению с Польшей, протяженность сети автомобильных дорог в 2,5 раза меньше, а плотность трафика в Польше больше в 4 раза.

"Это свидетельствует о недостаточном качестве дорог и несовершенстве технологических решений при их строительстве", – говорится в статье.