Украина снизила добычу угля

Источник: Корреспондент.net

Угледобывающие предприятия Украины в январе-июле 2018 года сократили добычу рядового угля на 9,1% (на 1 млн 906,7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 19 млн 142,1 тыс. тонн.

Отмечается, что добыча коксующегося угля сократилась на 10,4% (на 422 тыс. тонн) - до 3 млн 621,5 тыс. тонн, энергетического - на 8,7% (на 1 млн 484,7 тыс. тонн), до 15 млн 520,6 тыс. тонн.

По данным ведомства, в июле добыча рядового угля возросла на 1,2% (на 30,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года - до 2 млн 644,7 тыс. тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, за семь месяцев сократили добычу на 10,3% (на 284,7 тыс. тонн) - до 2,471 млн тонн, в т. ч. добыча коксующегося угля снизилась на 47,5% (на 238,1 тыс. тонн) - до 263,6 тыс. тонн, энергетического - на 2,1% (на 46,6 тыс. тонн), до 2 млн 207,4 тыс. тонн.

Шахты Донецкой области за семь месяцев текущего года обеспечили добычу 6 млн 602,5 тыс. тонн угля (-7,7% к январю-июлю 2017 года), Луганской - 317 тыс. тонн (-79,4%), Днепропетровской - 11 млн 213,2 тыс. тонн (-2%), Львовской - 943,5 тыс. тонн (+11,8%), Волынской - 65,8 тыс. тонн (-1,9%).