Украина сократила экспорт подсолнечного масла

Источник: Корреспондент.net

В июле текущего 2017/18 сезона экспорт подсолнечного масла из Украины составил 422 тысяч тонн. Это на 3,2% меньше по сравнению с прошлым месяцем и на 17,3% хуже по сравнению с июлем прошлого года.

Отмечается, что основными направлениями экспорта украинского подсолнечного масла остаются Индия (45% всего экспорта), страны ЕС (26%) и Китай (9%).

Индия, несмотря на рост импортной пошлины, увеличила закупки по сравнению с прошлым сезоном на 21,4%. В свою очередь ЕС и Китай сократили импорт на 17,5% и 13,9% соответственно.

Общее количество торговых партнеров Украины на рынке подсолнечного масла превышает 120 стран, включая новые направления экспорта.

Также сообщается, что с сентября по июль 2017/18 маркетингового года экспорт подсолнечного масла составил 4,9 млн тонн против 5,4 млн тонн годом ранее. По итогам июля отставание от показателей прошлого рекордного сезона увеличилось до 8,5%.

Несмотря на сокращение объемов отгрузок в течение последних четырех месяцев, сезонные показатели по производству подсолнечного масла в Украине остаются близкими к рекордному уровню, – говорится в сообщении.