Украина сократила экспорт зерна

Источник: Корреспондент.net

Украина экспортировала 39,4 млн тонн зерновых культур в течение 2017/2018 маркетингового года (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года). Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины по состоянию на вторник, 3 июля.

В частности, было экспортировано: пшеницы - 17,1 тыс. тонн; ячменя - 4,3 тыс. тонн; ржи - 36,8 тыс. тонн; кукурузы - 17,7 тыс. тонн.

Также было экспортировано 412,6 тыс. тонн муки.

В то же время в прошлом 2016/2017 маркетинговом году Украина установила новый рекорд по экспорту зерновых, отправив за границу 44,4 млн тонн зерна. А годом ранее (в 2015/2016 маркетинговом году) экспорт составил 39,5 млн тонн.

Уже с 1 июля 2018 года начался 2018/2019 маркетинговый период, который завершится 30 июня 2019 года.