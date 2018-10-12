Украина сократила транзит газа

Источник: Корреспондент.net

Украина сократила транзит газа на 7%. Об этом со ссылкой на Центральный диспетчерский сообщает департамент управления внешних коммуникаций ОАО Укртрансгаз.

Отмечается, что за январь-сентябрь 2018 года транзитные объемы сократились на 4,9 млрд куб. м, или на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В натуральном выражении объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдовы составляют 65,4 млрд куб. м.