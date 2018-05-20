Украина требует от РФ освободить политзаключенных

Источник: Корреспондент.net

На территории России и аннексированного Крыма находится более 60 украинцев, которые являются политическими заключенными. Об этом 20 мая заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"По меньшей мере 24 украинца являются политзаключенными в России, более 40 - в оккупированном Крыму. Снова требуем от РФ - освободить пленников", - отметила она.

16 мая сообщалось, что режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку в российской тюрьме.