Украина усилила погранконтроль, особенно на границе с Россией

Источник: 112.ua

Государственная пограничная служба Украина усилила контроль на пунктах пропуска, особенно на украинско-российской границе, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"На государственной границе мероприятия будут проводиться во всех пунктах пропуска, и в первую очередь на украинско-российском участке, и в отношении иностранцев и лиц без гражданства, особенно из стран риска. В частности, органы охраны государственной границы сосредоточат внимание на дополнительном контроле за иностранцами во время их прибытия в Украину. К мерам активно будут привлекаться служебные собаки и использоваться технические средства контроля", - говорится в сообщении.

В случае необходимости пограничники могут провести личный осмотр совместно с представителями ГФС, а также привлекать сотрудников СБУ для осуществления углубленного осмотра всех автотранспортных средств, на которых въезжают в Украину.

Соответствующее поручение пограничники получили от Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее Турчинов заявил, что в Украине усилят антитеррористический и контрразведывательный режим ввиду активизации спецслужб РФ. Он подчеркнул, что террористические акты, диверсии, дерзкие убийства, провоцирование массовых беспорядков – все эти события, имевшие место в последнее время в Украине, связаны с внедрением спецслужбами РФ активной фазы плана по дестабилизации внутриполитической ситуации в государстве.