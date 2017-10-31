Украина усилит границу с Россией – СНБО

Источник: КорреспонденТ.net

Правоохранителям и пограничникам поручено обеспечить усиленный антитеррористический и контрразведывательный режим в стране, усилить пограничный контроль и охрану госграницы из-за активизации деятельности российских спецслужб. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщается на официальном сайте СНБО.

"С учетом этих реальных угроз СБУ, Нацполиции и пограничной службе Украины поручено обеспечить усиленный антитеррористический и контрразведывательный режим в стране, усиление пограничного контроля и охраны государственной границы с Российской Федерацией, предпринять меры по активизации действий по изъятию из обращения незарегистрированного оружия, эффективного противодействия вооруженной преступности, контрабанде средств поражения, боеприпасов, взрывчатых веществ и их незаконному обороту", - сообщил Турчинов.

По его словам, помощь в реализации этих мер будут оказывать все силовые структуры Украины и, вероятно, ветераны АТО и все неравнодушные граждане.

Турчинов подчеркнул, что террористические акты, диверсии, дерзкие убийства, провоцирование массовых беспорядков - все эти события, имевшие место в последнее время в Украине, связаны с внедрением спецслужбами РФ активной фазы плана по дестабилизации внутриполитической ситуации в государстве.

Секретарь СНБО также отметил, что террористические акты, направленные против журналистов, сотрудников СБУ, Главного управления разведки, а также жестокое убийство военнослужащей Амины Окуевой, направлены на нагнетание страха, отчаяния и неуверенности населения в способности институций государства обеспечить правопорядок и спокойствие в обществе.