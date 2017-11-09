Украина увеличила экспорт сахара почти в три раза

Источник: Корреспондент.net

Экспорт украинского сахара за три квартала 2017 года увеличился по сравнению с показателем аналогичного периода минувшего года в 2,7 раза – со 161 тыс. до 442,6 тыс. т. Об этом сообщает AgroPortal со ссылкой на замдиректора Национального научного центра Институт аграрной экономики Николая Пугачева.

По его словам, данное увеличение положительно повлияло на объемы экспорта кондитерской продукции из Украины. За три квартала 2017 г. объемы зарубежных поставок сахара и кондитерских изделий выросли по сравнению с показателем соответствующего периода 2016 г. в 2,1 раза - с 280,7 тыс. до 592,5 тыс. т.

За деять месяцев текущего года экспорт украинской продукции данной группы составил $316 млн, что на 53% превышает показатель соответствующего периода годом ранее, когда объемы поставок за рубеж сахара и кондитерских изделий составили $168 млн.

"Географическая структура украинского экспорта сахара и кондитерских изделий в настоящее время характеризуется ориентацией на страны Азии, Африки и СНГ, каждая из которых имеет относительно небольшую долю", – отметил эксперт.

Наращиванию количественных и стоимостных объемов экспорта сахара и кондитерских изделий способствовали, в первую очередь, Шри-Ланка (6,7%), Ливия (6,1%), Турция (5,5%), Кот-д'Ивуар (5,2%) и Азербайджан (5%).

Несколько меньшие закупки осуществляют Судан, Мьянма и Грузия. Вместе указанные страны занимают более 40% в структуре украинского экспорта "сладкой продукции".