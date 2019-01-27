Украина увеличила экспорт шоколада

Основным импортером украинского шоколада стал Казахстан. В эту страну было поставлено шоколада на 21,4 млн долларов.

Второе место в списке крупнейших стран-импортеров украинского шоколада заняли США, импортировав его на 17,1 млн долларов. Беларусь стала третьей в списке крупнейших стран-импортеров украинского шоколада с годовым показателем в 16,7 млн долл. Также Украина импортировала шоколада на общую сумму 132,6 млн долларов. Показатель вырос на 43,8%.