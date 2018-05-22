Украина увеличила производство электроэнергии

Источник: Корреспондент.net

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины в январе-апреле 2018 года возросло на 2,3% (на 1 млрд 284,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 56 млрд 534,6 млн кВт-ч.Об этом во вторник, 22 мая.

Атомные электростанции (АЭС) за этот период сократили выработку электроэнергии на 12,4% - до 27 млрд 542,9 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 13 млрд 30,7 млн кВт-ч (-5,8% к январю-апрелю 2018 года), Южно-Украинской - 5 млрд 869,9 млн кВт-ч (-4,7%), Ровенской - 4 млрд 542,9 млн кВт-ч (-21,2%), Хмельницкой - 4 млрд 99,4 млн кВт-ч (-28%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на 18,8% - до 22 млрд 40,9 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС нарастили производство 21,9% - до 16 млрд 836,8 млн кВт-ч, а ТЭЦ и КУ - на 10%, до 5 млрд 204,1 млн кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) в январе-апреле 2018 года увеличили производство на 35,7% - до 5 млрд 693,7 млн кВт-ч, тогда как блок-станции снизили на 0,8% - до 475,3 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за четыре месяца возросло на 37,2% - до 781,8 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 48,7% (в январе-апреле 2017 года - 56,9%), ТЭС, ТЭЦ и КУ - 39% (33,6%), ГЭС и ГАЭС - 10,1% (7,6%), блок-станций - 0,8% (0,9%), альтернативных источников - 1,4% (1,0).

Производство электроэнергии в ОЭС Украины в апреле 2018 года уменьшилось на 2,8% (на 347,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года - до 11,992 млрд кВт-ч.

Кроме этого, отпуск тепловой энергии в январе-апреле 2018 года возрос на 6,9% (на 825,9 тысяч Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12 млн 745,5 тысяч Гкал.