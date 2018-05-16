Украина увеличит делегацию полицейских в Интерполе

Источник: Корреспондент.net

В Национальной полиции Украины было принято решение увеличить штат украинских делегатов в центральном офисе Интерпола. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает в среду, 16 мая, пресс-служба НПУ.

Отмечено, что в среду в рамках сорок шестой Европейской региональной конференции Интерпола в Дублине Князев встретился с президентом Интерпола Менг Хонгвеем, с которым обсудили дальнейшее развитие отношений и сотрудничество Национальной полиции Украины с главным офисом Интерпола.

"Мы идем в ногу с европейскими коллегами, противодействующим транснациональной организованной преступности в разных направлениях. И сегодня уже было достигнуто ряд договоренностей, в частности, относительно международного розыска преступников", - отметил Князев.

В свою очередь Хонгвей отметил соблюдение украинскими полицейскими прав лиц, находящихся в региональном и международном розысках, а также правил и регламента их учета.

По данным ведомства, от имени министра внутренних дел глава Нацполиции пригласил президента Интерпола посетить Украину. Предварительно визит запланирован на лето 2018 года.