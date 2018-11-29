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29.11.2018

Украина ужесточила контроль для въезда россиян

Источник: Корреспондент.net

В связи с военным положением на границе вводятся усиленные меры контроля для иностранцев и граждан России. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает РБК-Украина.

По его словам, в пунктах пропуска на государственной границе уже осуществляются усиленные меры контроля. "В том числе проводится интервьюирование с иностранцами, среди которых есть и граждане РФ", - сообщил Демченко.

Он также отметил, что пограничники более тщательно проверяют цель визитов граждан РФ в Украину. Также россиян проверяют на предмет посещения временно оккупированных территорий, сроков пребывания в Украине. Усиленные меры контроля будут действовать во время военного положения.

"Таких условий, что граждане Российской Федерации вообще не могут въехать в Украину, нет, но в отношении них действуют усиленные меры пограничного контроля", - добавил Демченко.

 

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