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13.01.2018

Украина в 2017 году запретила въезд в страну 1,5 тыс. иностранцев из-за посещения Крыма, - Госпогранслужба

Источник: 112.ua

В 2017 году въезд в Украину запретили 1 500 иностранцев, в том числе сотням артистов и деятелей культуры. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы. 

"В течение 2017 года составлены почти 2,3 тысячи админпротоколов по ст. 204-2 КУоАП за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Кроме того, принято около 1500 решений о запрете въезда в Украину иностранным гражданам за такие нарушения, в том числе свыше ста артистам и деятелям культуры", - говорится в сообщении. 

С начала 2018 года выявлено 30 человек, которые незаконно посещали Крым. Одна из нарушительниц была остановлена в пятницу, 12 января, в аэропорту "Киев". Женщина прилетела в Украину из Минска. Однако, как стало известно пограничникам, она посещала полуостров с нарушением украинского законодательства. Пассажирку отправили обратно, ей запретили въезд в Украину на три года. 

Также 810 человек находятся под подозрением по этой же причине.

Отмечено, что въезд на территорию временно оккупированного Крыма через закрытые Украиной пункты пропуска предусматривает уголовную и административную ответственность по ст.332-1 УК или ст. 204-1 и ст. 204-2 КУоАП.

Напомним, что в Кабмине предложили ввести дополнительный военный сбор для артистов, выступающих в РФ. Кроме того, по мнению вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко, запретить украинским артистам выступать в России нельзя, однако в случае поездок в соседнее государство они должны сообщать об этом, после чего будут попадать в специальный реестр. 

Ранее Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания предложил ввести уголовную ответственность для украинских артистов, выступающих на гастролях в Российской Федерации.

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