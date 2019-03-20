Украина в рейтинге самых счастливых стран оказалась между Чадом и Эфиопией

Источник: Корреспондент.net

Украина заняла 133-е место в рейтинге счастливых стран, подготовленном ООН, поднявшись на пять позиций по сравнению с прошлым годом.

Всего в рейтинге World Happiness Report-2019 анализировали ситуацию в 156 странах, пишет "Радио Свобода".

Как и в прошлом году, первое место в рейтинге занимает Финляндия. В первую десятку самых счастливых стран также вошли Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада, Австрия.

Украина оказалась между Чадом и Эфиопией.

На последних местах оказались Руанда, Танзания, Афганистан, ЦАР, Южный Судан.

Страны оценивали, исходя из таких показателей, как ВВП на душу населения, продолжительность жизни, возможность рассчитывать на кого-то в тяжелое время, восприятие уровня коррупции, распространенность щедрости и наличие свободы в жизненном выборе.

Впервые рейтинг счастья был составлен в 2012 году, в 2014 он не заключался. Цель исследования - повлиять на государственную политику стран, вошедших в список.

20 марта в мире отмечают Международный день счастья.